Seçim Yasası'nda son durum

AK Parti ve MHP'nin yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı, siyasi partiler ve seçim kanununda değişiklik öngören teklife nihai şekli verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 5 Ocak'ta yaptığı yüz yüze görüşmede de gündeme gelen düzenlemeye, Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız'ın son kez bir araya geldiği toplantıda son şekli verildi.

15 MADDELİK TEKLİF

15 maddeden oluşması beklenen teklifle, seçim barajı yüzde 10’dan, yüzde 7’ye çekilecek. Seçmenlik vasfı kazanan kişilerin; bu vasıflarını kaybetmemelerinin önüne geçmek için düzenleme yer alacak.

Siyasi partilerin, seçime girme yeterliliği kazanması için, mevcut kanunda yer alan şartlardan biri olan "Meclis'te grup kurma" koşulu kaldırılacak. Teklifte dar veya daraltılmış bölge yer almayacak.

Seçim kanunlarında yapılan değişiklik, 1 yıldan önce gerçekleşecek seçimlerde uygulanamıyor. Kaynaklar; erken seçim algısı yaratmamak için, teklifin şubat ayına bırakıldığına dikkat çekiyor. teklifin, Haziran 2022'ye kadar Meclis'ten geçerek yasalaşması bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN SEDEF KABAŞ TALİMATI

AK Parti MYK toplantısında Gazeteci Sedef Kabaş'ın sözleri masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına, "takipçisi olun" talimatı verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; 3 saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabaş'ın sözlerini hakaret içerdiği için doğru bulmadığını paylaştı. 81 ilde AK Parti teşkilatları tarafından bulunulan suç duyurusunu işaret eden Erdoğan'ın kurmaylarından, konunun takipçisi olmalarını ve üzerine gitmelerini istediği belirtildi.

Toplantıda, Kabaş’ın sözlerinin sosyal medyadaki yankısı da tartışıldı. Konuyla ilgili açılan başlıklara, ağırlıklı olarak tepki içeren 400 binden fazla tweetle yorum yapıldığı, o tweetlere ise 20 milyondan fazla erişim sağlandığı bilgisi paylaşıldı.