15 Ekim reyting sonuçları: AB ve total sıralamada hangi yapım kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 15 Ekim Pazar yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi yapımlar zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...
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15 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle prime time'da ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki 15 Ekim AB ve total reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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15 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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15 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
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