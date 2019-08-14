14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos Pazar günü başladı ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. "4 günlük bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?" sorusu henüz yanıt bulmadı. Kurban Bayramı'nın bu sene de 9 gün tatil olabilme ihtimali vardı ama yapılan açıklamalar dahilinde artık bu ihtimal zor gibi gözüküyor. Peki 15 - 16 Ağustos resmi tatil mi?
KURBAN BAYRAMI NASIL 9 GÜN OLACAKTI?
10 Ağustos cumartesinden itibaren başlayan tatil, 18 Ağustos Pazar günü sona ererse tatil 9 gün olacak. Aşağıdaki gibi hesaplamalar yapılırsa bayram tatilinin 9 gün olması muhtemel
10 Ağustos 2019: Hafta sonu tatili
11 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 1. günü
12 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 2. günü
13 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 3. günü
14 Ağustos 2019: Kurban Bayramı 4. günü
15 Ağustos 2019: Birleştirilirse
16 Ağustos 2019: Birleştirilirse
17 Ağustos 2019: Hafta sonu tatili
18 Ağustos 2019: Hafta sonu tatili
SON 4 SENEDİR EN AZ 9 GÜN TATİL
2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
2017 Kurban Bayramı tatili 10 gün.
2016 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
2015 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
BAKAN ALBAYRAK'TAN TATİL AÇIKLAMASI
Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Hükümetten ilk açıklama ise dün Bakan Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yöneltilen soru üzerine Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını ifade etti.
AÇIKLAMALAR PEŞPEŞE
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 gün tatil talepleriyle ilgili şunları söyledi: "Zaten yerlerin çoğu dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç (Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması) olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu."
BAYRAM TATİLİNİN 9 GÜNE ÇIKARTILMASINI BEKLEMEYİN
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla konulan 10 bin ek seferin biletlerinin de tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Bazı yolcularımız, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almıyorlar ancak yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz." dedi.
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.
Bayram tatili süresince günlük ortalama 1 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını anlatan Yıldırım, 7 Ağustos akşamı itibarıyla hareketliliğin başlayacağını, eğitim-öğretimin başlayacağı eylül ayının sonuna kadar bu hareketliliğin süreceğini belirtti.
Yıldırım, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğine değinerek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak 27 bine kadar çıkarıldığını bildirdi.
Ulaştırma, ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına B2 ve D2 belgeli otobüsleri kullanma izni vermesiyle Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak için 10 bin ek sefer konulduğunu hatırlatan Yıldırım, bayram süresince 10 milyon yolcunun taşınmasının beklendiğini dile getirdi.
Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tükendiğini belirten Yıldırım, 10 bin ek sefer için satışa sunulan biletlerin de tükenmek üzere olduğunu kaydetti.
Bazı yolcuların, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almadıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Ancak biz yolcularımızın otobüs biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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