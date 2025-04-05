Tüyler ürpertici gelişme akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Horozlubayır Sokak üzerinde bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi.

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Okul bahçesinde bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

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Gülden Coni’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

FOTO: AA

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edirne’de, Gülden Coni’nin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulunmasının ardından polis, kapsamlı çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi E.A. (14), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.