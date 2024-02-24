14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!

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Diyarbakır'da olay, Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde meydana geldi. İlçede giyim mağazaları ve marketlere giren A.G. (14) alışveriş bahanesiyle hırsızlık yaptı.

HER DEFASINDA SERBEST KALDI DHA'da yer alan habere göre polis tarafından her defasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan A.G., son olarak Yaşar Kemal Caddesi'ndeki mağazaya girdi.

MAĞAZADA YANKESİCİLİK YAPTI REKLAM A.G.'nin giyim mağazasında yaptığı yankesicilik, fark edilip polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

POLİS GÖZALTINA ALDI Mağaza ve caddedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin ilçede sürekli hırsızlık yapan A.G. olduğunu tespit etti. Onlarca kameradan şüpheli A.G.'nin gidiş yönüne göre inceleme yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA A.G.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, 'Genel Bilgi Taraması'nda (GBT), A.G.'nin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçuna karıştığını ortaya çıkardı. A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bu kez çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.