Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 14 Eylül Hangi Burç? 14 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        14 Eylül Hangi Burç? 14 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        Astroloji, son dönemlerin en fazla ilgi duyulan alanlarından biri olmuştur. Özellikle sosyal medyanın gelişimiyle birlikte astrolojiye ilgi duyanların sayısı artmıştır. Bu noktada internet aramalarında sıklıkla "14 Eylül burcu ne?" sorusunun cevabı aranmaya başlanmıştır. Siz de 14 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu öğrenmek istiyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 Eylül Hangi Burç?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eylül ayında doğan insanlar, 14 Eylül burcu özellikleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ister. Siz de bu tarihte doğduysanız ve Güneş burcunuzun detaylarına ulaşmak istiyorsanız bu yazının devamına göz atabilirsiniz. İşte 14 Eylül burcu ile ilgili tüm merak ettikleriniz…

        14 EYLÜL HANGİ BURÇ?

        Peki 14 Eylül hangi burç? Bu tarihte doğan insanlar Başak burcuna mensuptur. Zodyak’ın en çalışkan burçlarından biri olan Başak, 12 burç içerisinde 6. Sıradadır. Yönetici gezegeni ise haberleşme gezegeni olarak bilinen Merkür’dür. Etraflarındaki insanlar tarafından sevilen Başak burcu insanları, yardımsever ve derleyici toplayıcı özellikleriyle bilinirler. Hızlı ve çevik oluşları, onları iş hayatında pratik biri hâline getirir.

        14 EYLÜL BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

        14 Eylül burcu kadını dışarıdan bakıldığında garip doğalarıyla dikkat çekicidir. Kendilerine yeten tavırları nedeniyle dışarıdan soğuk biri gibi algılansalar da esasında cana yakın insanlardır. Seçici tavırları, çevrelerindeki insanlar tarafından en iyi bilinen özelliklerdendir. Başak kadınının diğer özellikleri;

        • Mükemmeli arar ve bunu hayatlarının her noktasına entegre ederler.
        • Hedefleri çok fazladır ve hayatlarını bu hedefleri tamamlamak için sürdürürler.
        • Çocuklarına karşı çok ilgili bir anne olurlar.
        • Kendileri gibi çocuklarının da detaycı olmasını sağlayabilirler.
        • Evleri düzenli ve ferahtır.
        • Zaman zaman eleştirinin dozunu artırarak arkadaşlarının kalbini kırabilirler.

        14 EYLÜL BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

        14 Eylül burcu erkeği hayata karşı sevecen olan doğal bir insandır. Ancak hayatlarındaki insan düzenli yaşamayı sevmeyen ve spontan biriyse sorun yaşama ve tartışma ihtimalleri yüksektir. Tıpkı burcun kadınları gibi titiz ve detaycı olan bu erkekler, sevdikleri kadını bulduklarında hemen evlenip yuva kurmak isterler. Başak burcu erkeğine ait diğer özellikler;

        • İyi bir baba ve ideal eş olmayı başarırlar.
        • Zaman zaman fazla denetleme güdüleri yüzünden eşleriyle tartışma yaşayabilirler.
        • Dışarıdan bakıldığında fazla kuralcı görünebilirler.
        • Çocuklarının her sorununda yanında olmayı isterler.
        • Fazla detaycı olsalar da bu iş hayatında avantajlarına olur.

        14 EYLÜL BURCU YORUMU NE?

        14 Eylül burcu yorumu için aşağıdaki maddelere göz gezdirebilirsiniz;

        • Yönetici gezegenleri Merkür olduğundan iletişime son derece önem verirler.
        • Bilgiyi arama ve sürekli olarak karşılarındaki insana aktarma gibi arzuları vardır.
        • Çalışkan ve pratik yaşamayı seven insanlardır.
        • Başak burcu insanlarının daima bir yapılacaklar listesi vardır.
        • Sınırlarını korumayı çok iyi başarırlar.

        14 EYLÜL BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

        14 Eylül yükseleni nedir?” sorusunu soranların doğum günlerinin yanı sıra doğum yeri ve tarihini de bilmeleri gerekir. Bu ek bilgiler olmadan yükselen burç hesaplamak mümkün değildir. Yükselen burcu Başak olanların özellikleri ise aşağıda verilmiştir;

        • Bu insanların en belirgin özelliği disiplinli oluşlarıdır.
        • Her ayrıntıya fazlasıyla takılı olmaları bilindik bir özelliktir.
        • Bakış açılarına takılı kaldıklarında arkadaşlarıyla sorun yaşayabilirler.
        • Çalışkan ve düzenli olmaları sayesinde ortamların aranan insanlarıdır.

        14 EYLÜL TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER KİMLER?

        14 Eylül'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıda listelenmiştir;

        • Barış Özbek
        • Emrah Tuncel
        • Arda Öziri
        • İclal Aydın

        14 Eylül'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise aşağıdaki gibidir;

        • Ferid Murad
        • Benjamin Ingrosso
        • Yumemi Kanda
        • Daniel O'Shaughnessy
        16 Ekim Hangi Burç?
        16 Ekim Hangi Burç?
        15 Eylül Hangi Burç?
        15 Eylül Hangi Burç?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Başkent için kritik uyarı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Habertürk Anasayfa