16 Ekim Hangi Burç? 16 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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16 Ekim tarihinde doğan insanların sahip olduğu bir Güneş burcu vardır. Bunun doğrultusunda o kişinin genel özellikleri ve öngörüsü yapılır. Son dönemlerde insanların astroloji alanına yoğun bir merak salmasıyla beraber bu konular fazlasıyla gündeme gelmeye başlamıştır. İşte 16 Ekim burcu özellikleri ve daha fazlası…

16 EKİM HANGİ BURÇ?

Peki 16 Ekim hangi burç? Bu tarihte insanların Güneş burcu Terazidir. Çünkü 23 Eylül ve 22 Ekim tarihleri arasında dünyaya gelen insanların burcu Terazi olur. Zodyak Kuşağında 7. Sırada bulunan Terazi, gezegen Venüs tarafından yönetilir. Bu nedenle bu insanların ilgisi daha çok sanatsal zevkler üzerinedir. Ayrıca bu insanların genel karakteristik özellikleri arasında ilk göze çarpan, denge ve uyum arayışı olur.

16 EKİM BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ 16 Ekim burcu erkeği ile birlikte olan kadınları tutkulu bir aşk bekler. Sevdiklerinde çok güzel seven Terazi erkekleri; Sanat ve entelektüel konulardan konuşmaktan keyif alır.

Para konusunda eli sıkı ve cimri biri değildir.

İnançlarına saygı gösterilmesini beklese de farklı fikirleri dinlemeyi sever.

Ruhsal dengesini korumak için özen gösterir.

Yalandan nefret eder.

Birlikte olduğu kadını bulutların üzerinde gibi hissettirir.

Aşkı daima tutkuyla yaşamayı ister. 16 EKİM BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ 16 Ekim burcu kadını için öne çıkan özellikler şunlardır; Yaşamın iyi bir yargıcıdır.

Sosyal ortamlarda olmaktan yüksek keyif duyar.

İletişim becerileri çok gelişmiştir.

Yalan söyleyen insanlardan hiç hoşlanmaz.

Âşık olduğunda ayakları yerden kesilir.

Duygulara hitap eden ve estetik görünen her şeyden keyif alır.

Sosyal ortamlarda uyumlu, dengeli ve derleyici toparlayıcı bir dosttur.

Sonsuz aşk yaşamak istediğinden uygun birini bulana kadar seçicidir, bulursa gönül kapılarını ona sonsuza dek açar. 16 EKİM BURCU YORUMU 16 Ekim burcu yorumu ve genel analizi aşağıda yapılmıştır;

Astrologların ortak görüşüne göre Terazi insanları için hayattaki olmazsa olmaz şey dengedir. Bu da zaman zaman fazla uyum arayışları nedeniyle yaşamın zorlukları karşısında zorlanmalarına neden olur.

Zaman zaman dengeleri kaybedebilen insanlardır.

Açık ve berrak mantığı sayesinde çözüm odaklılık gösterir.

İş hayatında başarılı bir insandır.

Üretken ve inovatif yetenekleri vardır.

Kavgalı ve yüksek gürültülü ortamlardan hoşlanmazlar.

Çevresine kötü görünmek istemez, saatlerce kendilerine bakım yapabilirler. 16 EKİM YÜKSELENİ NEDİR? Peki 16 Ekim yükseleni nedir? İşte yükselen Terazi özellikleri; Yükselen Teraziler, tıpkı Güneş Teraziler gibi ahenke ve uyuma özen gösterir.

Aşk ve arkadaşlık ilişkileri, onlar için olmazsa olmaz faktörlerdir.

Zira en korktukları şey hayatta yalnız kalmaktır.

Bu insanların gözlerinin içi güler.

Hayatı güzel ve zevki yaşamak için çaba gösterirler.

Bazen lükse fazlasıyla düşkün olabilirler.

Çekici ve dayanılmaz insanlardır.

Arkadaşları tarafından sevilip sayılırlar.

Zaman zaman fazla huysuz ve kaprisli davranabilirler. 16 EKİM TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER HANGİLERİ? 16 Ekim'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular da vardır. Bunlar; İlker Ayrık

Umut Oran

Gamze Karaman

Ahmet Kutalmış Türkeş

Coşkun Sabah 16 Ekim'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise aşağıda verilmiştir; Kostas Fortunis

Zoltán Stieber

Naomi Osaka

Bart Buysse 18 Ekim Hangi Burç? 17 Ekim Hangi Burç?

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