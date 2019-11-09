09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini bildirdi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 5. Başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 3. Grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr adresinden açıklandığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:
“Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirmeleri tamamlanan 133 proje onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı.
Bu 133 projeye toplam 166 milyon TL hibe sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda 400 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılması ve 600 yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.
Onaylanan ve hibe desteği alacak projelerin; 33’ü besi çiftliği, 35’i süt çiftliği, 12’si broyler, 3’ü yumurtacılık, 11’i süt işleme, 2’si kırmızı et işleme, 1’i kanatlı eti işleme, 4’ü su ürünleri işleme, 32’si de meyve ve sebze soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor.”
IPARD-II 5.Başvuru Çağrı kapsamında açıklanan 3. Grupla birlikte desteklenecek proje sayısının 394’e ulaştığını ve bu projelere toplam 430 milyon lira hibe sağlanacağını kaydeden Pakdemirli, böylece kırsalda bir milyar lira yatırım ve bin 600 yeni istihdam oluşturulacağını söyledi.
Bakan Pakdemirli, kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde, modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği standartlarında işletmelerin sayısını artırmak amacıyla TKDK üzerinden IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma hibelerini kullandırmaya devam edeceklerini ifade etti.
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