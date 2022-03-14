13 yıl sonra yeniden görüntülendi

DHA

Bulundukları bölgelerde kısa süreli göçler gerçekleştiren dağ incir kuşu, bünyesinde barındırdığı biyoçeşitlilikle 2015'te UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne giren ve 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde 13 yıl aradan sonra yeniden görüntülendi.

Küçük bir ötücü kuş olan dağ incir kuşu, en son 11 Ocak 2009 yılında Dicle Vadisi'nde görüntülenmişti.

DHA'nın haberine göre Asya ve Avrupa kıtalarının güney kesimlerinde yayılım gösteren, yaz aylarında dağ yamaçları ile kayalık ve ağaçların olmadığı bölgelerde görülen dağ incir kuşu, kış aylarında ise ıslak çayırlarla, sulak alanları tercih ediyor.

Dağ incir kuşu, küçük su birikintilerindeki böcek ve larvalarla, bazen de uçan böcekleri havada avlayarak besleniyor.