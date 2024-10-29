13 yaşındaki kayıp kız bulundu: Suç makinesi gözaltında

Hatay'da 23 Ekim'de okula gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan A.F'nin ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

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Aile, bir televizyon programına katılarak da yardım istedi.

Polis ekipleri, A.F'nin Numune Mahallesi'ndeki S.C.G'nin evinde olduğunu tespit etti. Adrese giden ekipler, A.F'yi alarak Çocuk Büro Amirliği'ne teslim etti.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

'Kasten yaralama', 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Açıktan hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan 9 ayrı kaydı bulunduğu S.C.G, gözaltına alındı. Ayrıca S.C.G'nin evli olduğu, eşinin de 9 aylık hamile olduğu belirlendi.