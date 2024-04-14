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        Haberler Televizyon 13 Nisan Cumartesi reytinglerde kim birinci oldu? Dünün AB ve Total reyting sıralaması! Hayalimdeki Düğün, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Taş Kağıt Makas, Survivor, Güldür Güldür

        Dün reytinglerde kim birinci oldu? 13 Nisan Cumartesi dünün AB ve Total reyting sıralaması!

        Bayram tatilinin sona ermesiyle beraber televizyonların vazgeçilmezi olan yapımlar yeniden yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 13 Nisan Cumartesi akşamının reyting sıralaması ise en çok merak edilen konulardan oldu. İşte, AB ve total sıralamaya göre dün akşamın birinci ismi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 08:19 Güncelleme: 14.04.2024 - 08:19
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        • 1

          Cumartesi akşamları ailemiz ve sevdiklerimizle televizyon başında sevdiğimiz yapımları izlemek için birebirdir. Dün akşamın zirve ismi ise bugün belli olacak! İşte, 13 Nisan Cumartesi gününün reyting birincisi...

        • 2

          13 NİSAN CUMARTESİ REYTİNG SIRALAMASI

          13 Nisan Cumartesi akşamının reytingleri henüz belli olmadı. Sıralamalar belirlendiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
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