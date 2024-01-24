13 dalda Oscar adayı! Oppenheimer'ın konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Atom bombasının inşası ve Hiroşima’nın bombalanmasının ardından Oppenheimer kamuda övgü ile karşılanan biri haline gelir. Fakat o, kişisel olarak yaşananlardan çok rahatsız olur. Ölüm ve yıkımlardan bir hayli etkilenen Oppenheimer daha fazla nükleer silah geliştirilmemesi adına çağrıda bulunur. Bu çağrının ardından oldukça tepki çeken fizikçinin siyasi gücü dönemin vekillerinden Strauss tarafından baltalanır. Geçmiş yaşantısının da kendisine karşı kullanılmasıyla beraber Oppenheimer kendisini ABD tarafından hedef gösterilmiş bir noktada bulur.