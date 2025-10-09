124 neresinin numarası, bu numara kime, hangi kuruma ait?
Vatandaşlar tarafından 124 numaralı telefonun kime ait olduğu merak ediliyor. 124 ALO Çağrı Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kullanılan bir numaradır. Bu numara hattı ile TÜİK, vatandaşlar ile iletişim kurarak veri toplama süreçlerini yönetiyor.
- 1
124 NERENİN NUMARASIDIR?
124 numaralı telefonTürkiye İstatistik Kurumu'na aittir. TÜİK, 124 numaralı hattı veri toplama süresinde vatandaşlara ulaşmak amacıyla kullanıyor.
Bu sayede TÜİK, resmi istatistiklerini üretmek için gerekli verileri kurumsal, güvenli ve kontrollü bir hat üzerinden topluyor.
- 2
TÜİK ALO 124 ÇAĞRI MERKEZİ NEDİR?
TÜİK, veri toplama süreçlerinde Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemini kullanıyor. 26 bölge müdürlüğü kapsamında yürütülen çalışmalar, ALO124 Çağrı Merkezi aracılığıyla vatandaşlarla yapılan telefon görüşmeleriyle ilerliyor.
Bu sistem sayesinde anketler bilgisayar destekli ortamda yürütülüyor; veriler hızlı bir biçimde toplanıyor. Operatörler, vatandaşlarla yaptıkları görüşmeleri anlık olarak sisteme işleyerek, ülkenin istatistiksel verilerinin güncel, doğru ve tutarlı biçimde derlenmesini sağlıyor.