Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar 124 neresinin numarası, bu numara kime, hangi kuruma ait? TÜİK 124 Alo çağrı merkezi nedir, ne amaçla kullanılır?

        124 neresinin numarası, bu numara kime, hangi kuruma ait?

        Vatandaşlar tarafından 124 numaralı telefonun kime ait olduğu merak ediliyor. 124 ALO Çağrı Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kullanılan bir numaradır. Bu numara hattı ile TÜİK, vatandaşlar ile iletişim kurarak veri toplama süreçlerini yönetiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          124 NERENİN NUMARASIDIR?

          124 numaralı telefonTürkiye İstatistik Kurumu'na aittir. TÜİK, 124 numaralı hattı veri toplama süresinde vatandaşlara ulaşmak amacıyla kullanıyor.

          Bu sayede TÜİK, resmi istatistiklerini üretmek için gerekli verileri kurumsal, güvenli ve kontrollü bir hat üzerinden topluyor.

        • 2

          TÜİK ALO 124 ÇAĞRI MERKEZİ NEDİR?

          TÜİK, veri toplama süreçlerinde Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemini kullanıyor. 26 bölge müdürlüğü kapsamında yürütülen çalışmalar, ALO124 Çağrı Merkezi aracılığıyla vatandaşlarla yapılan telefon görüşmeleriyle ilerliyor.

          Bu sistem sayesinde anketler bilgisayar destekli ortamda yürütülüyor; veriler hızlı bir biçimde toplanıyor. Operatörler, vatandaşlarla yaptıkları görüşmeleri anlık olarak sisteme işleyerek, ülkenin istatistiksel verilerinin güncel, doğru ve tutarlı biçimde derlenmesini sağlıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Habertürk Anasayfa