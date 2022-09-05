12 yıl aradan sonra Türk destroyeri Hayfa’da

İsrail, Türkiye ile ilişkilerin yeniden normale döneceğini ve iki ülkenin karşılıklı olarak tekrar büyükelçi atayacağının açıklanmasının ardından Akdeniz'de gerçekleşecek NATO tatbikatları kapsamında 12 yıl sonra ilk kez Türk destroyeri Hayfa limanına demirledi.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Türk destroyeri tatbikatlar kapsamında birkaç gün sürecek bir ziyaretle ABD ve İtalya'ya ait diğer kıtalarla birlikte limanda demirleyecek.
Barbaros sınıfı bir fırkateyn olan TCG Kemalreis (F-247), Amerikan güdümlü füze destroyeri USS Forrest Sherman ile birlikte kuzey limanında demirleyecek. Liman Sözcüsü Habertürk'e yaptığı açıklamada, "TCG Kemalreis F-247 destroyerini Hayfa Limanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını" söyledi.
2010'DAN BU YANA İSRAİL'E YANAŞAN İLK SAVAŞ GEMİSİ
Türk donanmasının en gelişmiş gemilerinden biri olan Kemalreis, Mavi Marmara olayının ardından İsrail devleti ile ilişkilerini koparması ve diplomatik kriz yaşanmasının ardından 2010'dan bu yana İsrail'e yanaşan ilk savaş gemisi olma özelliğini taşıyor.
Türkiye ve İsrail, güvenlik işbirliği, istihbarat paylaşımı ve askeri eğitim dahil olmak üzere savunma sanayiinde yıllardır yakın ilişkilere sahip.
İlişki 1960'larda başladı ve 1990'larda 1994 Savunma İşbirliği Anlaşması ve 1996 Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ile zirveye ulaşmıştı. Ancak Mavi Marmara krizi sonrası ilişkiler neredeyse en alt seviyede yürütülüyordu. Türkiye'nin ilişkileri kesmesinden altı yıl sonra, iki ülke ilişkileri normalleştirdi ve karşılıklı büyükelçiler atandı ancak ABD'nin 2018'de Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilişkiler bir kez daha bozuldu.
Geçtiğimiz ay, İsrail ve Türkiye bir kez daha tam diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeyi kabul etti ancak Ankara henüz İsrail ile askeri işbirliğini yeniden başlatmayı planlamıyor ve misafir Kemalreis mürettebatıyla İsrail donanması arasında herhangi bir tatbikat veya toplantı planlanmıyor.
İki gemi salı günü Hayfa Limanı'ndan ayrılmaya hazırlanıyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!