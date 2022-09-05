12 yıl aradan sonra Türk destroyeri Hayfa’da

İsrail, Türkiye ile ilişkilerin yeniden normale döneceğini ve iki ülkenin karşılıklı olarak tekrar büyükelçi atayacağının açıklanmasının ardından Akdeniz'de gerçekleşecek NATO tatbikatları kapsamında 12 yıl sonra ilk kez Türk destroyeri Hayfa limanına demirledi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Türk destroyeri tatbikatlar kapsamında birkaç gün sürecek bir ziyaretle ABD ve İtalya'ya ait diğer kıtalarla birlikte limanda demirleyecek.

Barbaros sınıfı bir fırkateyn olan TCG Kemalreis (F-247), Amerikan güdümlü füze destroyeri USS Forrest Sherman ile birlikte kuzey limanında demirleyecek. Liman Sözcüsü Habertürk'e yaptığı açıklamada, "TCG Kemalreis F-247 destroyerini Hayfa Limanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını" söyledi.

2010'DAN BU YANA İSRAİL'E YANAŞAN İLK SAVAŞ GEMİSİ

Türk donanmasının en gelişmiş gemilerinden biri olan Kemalreis, Mavi Marmara olayının ardından İsrail devleti ile ilişkilerini koparması ve diplomatik kriz yaşanmasının ardından 2010'dan bu yana İsrail'e yanaşan ilk savaş gemisi olma özelliğini taşıyor.

Türkiye ve İsrail, güvenlik işbirliği, istihbarat paylaşımı ve askeri eğitim dahil olmak üzere savunma sanayiinde yıllardır yakın ilişkilere sahip.

İlişki 1960'larda başladı ve 1990'larda 1994 Savunma İşbirliği Anlaşması ve 1996 Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ile zirveye ulaşmıştı. Ancak Mavi Marmara krizi sonrası ilişkiler neredeyse en alt seviyede yürütülüyordu. Türkiye'nin ilişkileri kesmesinden altı yıl sonra, iki ülke ilişkileri normalleştirdi ve karşılıklı büyükelçiler atandı ancak ABD'nin 2018'de Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilişkiler bir kez daha bozuldu.



Geçtiğimiz ay, İsrail ve Türkiye bir kez daha tam diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeyi kabul etti ancak Ankara henüz İsrail ile askeri işbirliğini yeniden başlatmayı planlamıyor ve misafir Kemalreis mürettebatıyla İsrail donanması arasında herhangi bir tatbikat veya toplantı planlanmıyor.

İki gemi salı günü Hayfa Limanı'ndan ayrılmaya hazırlanıyor.

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