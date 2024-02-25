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        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!

        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!

        Esenyurt'ta, soda almak için gittiği bakkalda bir çocuğu darbeden şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Darp anı kameraya yansıdı, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 00:00 Güncelleme: 25.02.2024 - 00:08
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        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
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        İstanbul Esenyurtta Osmangazi Mahallesindeki bir bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki erkek çocuk, henüz kimliği belirlemeyen başka bir müşteri tarafından darbedildi.

        Esnafın araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan, çocuğun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bakkala gelmesi, şüphelinin darbetmesi, esnafın araya girmesi ve saldırganın kaçması yer alıyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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