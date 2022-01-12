Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

12 Ocak burç yorumları: Bugünkü günlük burç yorumları 2022 (balık, yay, aslan, boğa...)

12 Ocak burç yorumunuz bugün ne söylüyor? İşte Günlük burç yorumları

Haftalık ve günlük burç yorumları, en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Rümeysa Ergüden, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü için günlük burç yorumları hakkında bilgi verdi. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu bugün ne söylüyor? Sağlık, iş ve aşk hayatınızda sizleri neler bekliyor? İşte, 12 Ocak 2022 Çarşamba bugünkü günlük burç yorumları...

12.01.2022 - 11:00 | Güncelleme: YAŞAM

  • Günlük burç yorumları, sağlık, kariyer ve aşk hayatı ile ilgili önemli bilgiler verir. Peki, günlük burç yorumlarınızı merak ediyor musunuz? Rümeysa Ergüden, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları hakkında bilgi verdi. 

    GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 OCAK 2022 

    Bugün istediğiniz şeyleri hayatınıza çekmek nispeten daha kolay olabilir, dile getirmek, düşünmek, o yöne doğru attığınız her bir adım karşılığını verecektir. İşte, 12 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin haftalık ve günlük burç yorumları...

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnatçı tutumlar bu zamanda başınızı belaya sokabilir. Ne kadar esnek olursanız, mali durumunuzu iyileştirmek o kadar kolay olacaktır. Alanınızda uzman olsanız bile, bu öğrenecek bir şeyiniz olmadığı anlamına gelmez. Sizden daha genç ve tecrübesiz olsalar bile, sizden farklı bir bakış açısına sahip biriyle çalışmaya açık olun. Onların taze fikirleri ve modern yöntemleri, sizi daha ileriye taşıyabilir.

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir rakipten veya düşmanlığınızı kazanmış eski bir dosttan intikam alma isteği taşıyabilirsiniz. Şu an, hayatınızda sorunlara neden olan birini düşünmek bile sizi öfke ve kırgınlıkla doldurabilir. Bir kişi size kasten zarar verirse kendinizi savunmak istemeniz tamamen anlaşılabilir, ancak öfkenizi aşıp hikâyedeki büyük insan olmanın uzun vadeli faydaları olacaktır. Bunun yerine güçlü duygularınızı kişisel bir hedefe kanalize etmeye çalışın.

     

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün etrafta dönen gergin enerji nedeniyle yanlış anlaşılmalar sıkça yaşanabilir ve tamamen masum bir şekilde söylenmiş sözlere gücenmek mümkün olabilir. Duygularınızı inciten bir yoruma yanıt vermeden önce beklemeye çalışın. Duygular hakkında analitik veya mantıklı olmak, gün boyunca gerekli incelikli sessizlikleri korumanıza gerçekten yardımcı olabilir. Gün içinde biriken tüm stresi atmak için evde bir sürprizle karşılaşabilirsiniz.

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda korkularınız üzerinde durmaya çekilebilirsiniz, ancak onları daha derinlere itmeden çözmeniz gerekiyor. Eğer dikkat dağıtıcı şeyler size gerçekten iyi geliyorsa bu yolu da deneyebilirsiniz. İstediğiniz son şey, kaygının sağlığınızı tehlikeye atmasına izin vermektir! Şüpheye düştüğünüzde, daha önce size bu konuda yardımcı olan şeyleri hatırlayın. Beklentilerinizi ve düşüncelerinizi olumlu tutmak başarının ilk adımı olabilir.

     

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hislerinizin karışık olması, risk almanızı zorlaştırabilir. Sahip olduklarını kaybetme ihtimali biraz endişe vererek size büyük bir engel oluşturabilir, böylesi bir durumda cesaret gerektiren hamleleri kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir güne ertelemenizde bir sakınca yok. Aslında, temkinli olmak, finansal veya profesyonel hayatınızda beklenmedik bir şekilde daha iyi sonuçlar doğurabilir. İçinizi rahat tutun!

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evdeki çatışmalar ve karamsar enerji, düzeninizi bozabilir ve agresif bir aile üyesiyle tartışmak gününüzü özellikle zorlaştırabilir. Hassas bir konudan ne kadar akıllıca bir şekilde kaçınmaya çalışırsanız çalışın, insanlar üzerinde durmaya devam edebilirler! Kendinizi konuya güvenli bir mesafede tutmak elinizdeki tek koz olabilir. Görüşüne saygı duyduğunuz biri sizi gerçekten anlamlı bir şekilde onaylayabilir.

     

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkasını dinlemeden konuşmak şu anda oldukça kolay olabilir, ancak iyi bir izlenim bırakmak için sağduyulu olmaya çalışın. Sezgilere aykırı gelse bile, biraz set üsluplu biriyle iletişim kurarken kendinizi geri tuttuğunuza muhtemelen memnun olacaksınız. Ne kadar az koz verirseniz, herhangi bir rakibin sizi karalaması o kadar zor olacaktır. Bütün bu gerilimden sonra kendinizi ödüllendirmek için kesenin cebini biraz açabilirsiniz.

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Parayla ilgili konuların getirdiği stres yaşamınızı ve sağlığınızı etkileyecek seviyelere ulaşmış olabilir. Daha sakin bir ruh hali geliştirmek istiyorsanız, hayatınızdaki refaha odaklanmak için çaba gösterin. En ufaktan en soyutuna kadar sizi mutlu eden her şeye dikkatlice bakın. Sahip olduğunuz ve satın alınamayacak şeyleri fark etmek, sizi karamsarlıktan kurtarabilir. Duygu dünyanız daha parlak bir hal aldığında, ilhamı hayatınız çekmek daha kolay olacak!

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.