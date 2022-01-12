KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnatçı tutumlar bu zamanda başınızı belaya sokabilir. Ne kadar esnek olursanız, mali durumunuzu iyileştirmek o kadar kolay olacaktır. Alanınızda uzman olsanız bile, bu öğrenecek bir şeyiniz olmadığı anlamına gelmez. Sizden daha genç ve tecrübesiz olsalar bile, sizden farklı bir bakış açısına sahip biriyle çalışmaya açık olun. Onların taze fikirleri ve modern yöntemleri, sizi daha ileriye taşıyabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir rakipten veya düşmanlığınızı kazanmış eski bir dosttan intikam alma isteği taşıyabilirsiniz. Şu an, hayatınızda sorunlara neden olan birini düşünmek bile sizi öfke ve kırgınlıkla doldurabilir. Bir kişi size kasten zarar verirse kendinizi savunmak istemeniz tamamen anlaşılabilir, ancak öfkenizi aşıp hikâyedeki büyük insan olmanın uzun vadeli faydaları olacaktır. Bunun yerine güçlü duygularınızı kişisel bir hedefe kanalize etmeye çalışın.