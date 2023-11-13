Reyting sonuçları 12 Kasım AB ve total sıralamasında zirve yarışı!
12 Kasım reyting sonuçları geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar sonrası televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat diğer haftalarda olduğu gibi Pazar akşamı reytinglerde rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 12 Kasım reyting sonuçları ile ilgili detaylar...
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Reyting sonuçları 12 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımlar sonrasında özellikle televizyon izleyicilerinin yakın markajında yer alıyor. Geçtiğimiz Pazar akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel sıralamayı sizlerle paylaşacağız.
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12 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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12 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
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