12 KASIM DÜNYA ZATÜRRE GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Zatürre Günü, her yıl 12 Kasım'da kutlanarak zatürre (pnömoni) hastalığına karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan özel bir gündür. Bu gün, hastalığın belirtileri, önlenme yolları ve tedavi seçenekleri hakkında toplumu bilgilendirmek için ayrılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve birçok sağlık kuruluşunun desteğiyle 2009 yılında ilk kez kutlanmaya başlanmıştır.

Zatürre, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi bir tehdit oluşturur. Dünya Zatürre Günü'nün temel amacı, zatürreye karşı önlem almanın önemini vurgulamak, aşılar gibi koruyucu yöntemler hakkında bilgi vermek ve tedaviye erişim sağlamak için farkındalık yaratmaktır.