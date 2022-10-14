12 ilde hacker örgütünü çökerten operasyon!

AA

Antalya 12 ilde düzenlemede hacker çalışmasında oltalama yöntemiyle elde edilen bilgi ve programlarını ele alıyorlar 23 sonuçta alındı.

İl Emniyet Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hacker örgütünün sahte e-posta atarak, bu şekilde eğitilmiş olan kişilerin giriş ve gidişlerine dönüşmeleri. Beklenilenleri ucuza götürülmek için özel ekip, 3 haftalık teknik ve fizikin sonra Antalya 12 ilde adreslere eş zamanlı operasyonda gerçekleştirilecek.

23 HACKER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda hacker olduğu tespit edilen 23 bölgede gözaltına alındı. Şüphelilerin ev yapılan aramada internet sitelerine ait sahte oltalama link, bilişim sistemlerine girmede kullanılan internet linkleri, çok sayıda insan kişilikleri bulundu.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, TEHDİT, HAKARET

Şüphelilerin hackerlık yaparak çeşitli yöntemlerle ele geçirdikleri kimlik bilgilerini nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret suçlarında kullandığı öne sürüldü. Zanlıların, bilgilerini ele geçirdikleri insanlar hakkında asılsız ihbarlarda bulundukları belirlendi.

PARA KARŞILIĞINDA SATMIŞLAR

Şüphelilerin vatandaşların kimlik bilgilerini illegal internet siteleri üzerinden kendilerine ulaşanlara para karşılığında sattığı, kendi aralarında takma isimler kullanarak bazı programlar üzerinden haberleştikleri, bilgi ve veri paylaşımı yaptıkları tespit edildi.

"OLTALAMA" NEDİR VE NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Oltalama, kullanıcı hackerların kişisel web sitelerinden, kullanıcının bankasından, e-posta ya da internet hizmetinden gibi gözüken hediye, indirim veya benzeri cezbedici sahte iletiler göndererek parola, kimlik bilgisine ya da benzeri takmaya yönelik verilen isimdir.

Oltalamadan olmamasına, sosyal medyadan postaya gelene gelen ve teklifler sunanlar, hediye veren ya da bağlantıların talepnleri gerekiyor.