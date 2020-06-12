Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün akşam açıkladığı tabloya göre, 11 Haziran itibari ile toplam vaka sayısı 174 bin oldu. Son Türkiye koronavirüs tablosu ve vaka sayısı haberimizde.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE TABLOSU AÇIKLANDI MI? 12 HAZİRAN

Koronavirüs tablosu, günlük olarka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile güncelleniyor. Son 24 saate ait veriler henüz açıklanmadı. 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimzide yer alacak.

11 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU, VAKA SAYISI

11 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin." dedi.

4 BİN 763 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 174 BİN 23

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 49 bin 190 testten 987'si pozitif çıktı, 17 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 174 bin 23 oldu. Toplamda 4 bin 763 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 643, entübe edilmiş hasta sayısı 266 oldu. 147 bin 860 hasta da iyileşti.

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ÇİN'DE KOVID-19'U DUYURAN DOKTORUNDAN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Lie Wenliang'ın eşi doğum yaptı.

Çin basınındaki haberlere göre Li’nin eşi Fu Şüecie, yaptığı doğumu sosyal medya hesabından duyurdu.

"SENİN BANA VERDİĞİN EN SON HEDİYE"

Bir erkek çocuğu dünyaya getiren Fu, paylaşımında “Kocam, cennetten görebiliyor musun? Senin bana verdiğin en son hediye bugün dünyaya geldi. Kesinlikle onları seveceğim ve onlara iyi bakacağım.” ifadelerini kullandı.

Yeni doğan oğlu dışında bir çocuğu daha bulunan Fu’nun paylaşımı kısa süre sonra çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

Lİ, KOVİD-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Vınliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Bölgedeki yetkililer, halkın tepkisi sonrasında Li’den özür dilemiş ve Çin hükümeti doktoru kahraman ilan etmişti.