Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 174.023'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.763 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 12 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?
12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLANACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 12 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bu saatler arasında açıklanması bekleniyor.
11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu.
Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ SON DURUMU
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 977 artarak 115 bin 166'ya yükseldi. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 34 bin 167'ye yükseldi. İspanya'da dört günden beri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm rapor edilmedi.
Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 1274 artarak 39 bin 680'e yükseldi.
Vaka sayısı da 32 bin 913 yükselerek 772 bin 416 olarak kaydedildi. Ülkede 325 bin 395 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Peru'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti. Ekvador'da 3 bin 720, Guatemala'da ise 289 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
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