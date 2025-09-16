12 Dev Adam ve sevdikleri İstanbul’da bir arada

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde son dünya şampiyonu Almanya ile karşı karşıya geldi. A Milliler, 24 yıl aradan sonra EuroBasket’te yine gümüş madalya kazandı.

Turnuva boyunca milli basketbolcular, eşleri ve sevgilileri tarafından tribünden desteklendi. Ebru Şahin, Ece Hocaoğlu Şanlı, Ilda Sipahi ve Alperen Şengün'ün sevgilisi Hannah Cherry, takımı yalnız bırakmadı.

12 Dev Adam, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a dönmüştü. Milli basketbolculardan Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim ve Alperen Şengün gibi isimler aileleri ve sevgilileriyle bir araya geldiği organizasyonda buluştu.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bu buluşmaya ait kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan, Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın romantik paylaşımları da sosyal medyada dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram