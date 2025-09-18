Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'dan büyük sıçrama! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'dan büyük sıçrama!

        Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 12. sıraya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 17:19 Güncelleme: 18.09.2025 - 17:19
        12 Dev Adam'dan büyük sıçrama!
        FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi başarısının ardından 15 basamak birden atlayan Türkiye, 686,2 puanla 12. sıraya yerleşti.

        Sıralamada ABD, liderlik koltuğunda otururken Avrupa şampiyonluğunu elde eden Almanya, bir basamak yükselerek ikinci, Sırbistan, üçüncü sırada yer aldı.

        Türkiye, klasmanda Mali ve Güney Afrika'nın ardından en büyük çıkış yakalayan üçüncü ülke oldu.

