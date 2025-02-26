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        Haberler Sağlık 11 yılda 2 kez böbrek nakli olan hastadan organ bağışı çağrısı | Sağlık Haberleri

        11 yılda 2 kez böbrek nakli olan hastadan organ bağışı çağrısı

        İzmir'de 11 yılda eşi ve kardeşinden alınan böbreklerle 2 kere böbrek nakli olan Fatma Peker, organ bağışı sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Herkesin organ bağışında bulunmasını isterim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:24
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        11 yılda 2 kez böbrek nakli olan hastadan organ bağışı çağrısı
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        Konak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Fatma Peker, 2010 yılında yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        Böbrek yetmezliği tanısı konulan hastaya ilaç tedavisi uygulandı. Buna rağmen böbrek yetmezliği ilerleyen Peker, 10 ay diyaliz tedavisi gördü.

        Daha sonra Çiğli'deki özel bir hastaneye başvuran Peker'e böbrek nakli yapılması kararlaştırıldı. Peker, hastanenin Böbrek Nakli Bölüm Başkanı Uzman Doktor Işık Özgü ve ekibi tarafından eşinden alınan böbreğin nakledilmesiyle iyileşti.

        Peker'in sağlığı 2018 yılında tekrar bozuldu. Peker'e, 2021 yılında aynı hastanede, aynı doktorlar tarafından kardeşi Ahmet Peker'den alınan böbrek nakledildi.

        İkinci naklinin üzerinden 4 yıl geçen Peker, sağlıklı günlerini iki kez nakil ameliyatı olduğu hastanede, nakli gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.

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        ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ ANLATTI

        Fatma Peker, gazetecilere nakillerin ardından sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

        İyileşmesinde organ bağışının rolüne dikkati çeken Peker, "Herkesin organ bağışında bulunmasını isterim. Sağ olsunlar ikisi de böbreğini verdi, o yönden şanslıyım diyebilirim. Sağlığıma kavuştum, çok mutluyum. Kendi hayatıma devam ediyorum" dedi.

        Dr. Işık Özgü de Peker'in hastanelerinde yapılan ilk böbrek nakli hastası olduğunu aktardı.

        Nakil ameliyatları yapmaya devam ettiklerini anlatan Özgü, "Canlı vericiden yapılan böbrek nakillerinin sonuçları daha iyi oluyor. Böbrekler daha uzun ömürlü oluyor. Bir böbrek ortalama 15 ya da 20 sene yaşarsa bu çok başarılı bir süre diyebiliriz. Kadavradan yapılan nakillerde ortalama süre bu kadar değil. Ama burada hastanın uyumu ve kontrollerine gelmesi, bir sağlık sorunu yaşadığı zaman haberdar etmesi, ilaçlarını uygun zamanda kullanması önemli" diye konuştu.

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