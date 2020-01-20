106.820 bilet daha fazla

20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yılın sinemada en çok gişe yapan dönemlerinden olan yarı yıl tatilin ilk hafta sonunda 3'ü Türk olmak üzere 8 yeni film gösterime girdi.
Toplam 37 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda 1.182.551 kişi sinemaya gitti.
En çok izlenen filmler, Türk yapımları olurken en çok bilet kesilen (57.457) yabancı film olan 'Dolittle', listeye 8'inci sıradan girdi.
2020 YARI YIL TATİLİ BAŞLANGICI
Gösterimdeki Film Sayısı: 37
İzleyici Sayısı: 1.182.551
Hasılat: 22.267.582 ₺
2020'nin yarı yıl başlangıcında 2019'a oranla 106.820 adet daha çok bilet kesildi.
2019 YARI YIL TATİLİ BAŞLANGICI
Gösterimdeki Film Sayısı:47
İzleyici Sayısı:1.075.731
Hasılat: 15.436.194 ₺
RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (4. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 265.079
Hasılat: 4.611.548 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 2.334.614
Toplam Hasılat: 38.978.020 ₺
BABA PARASI (3. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 185. 929
Hasılat: 3.400.756 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 1.181.219
Toplam Hasılat: 21.398.416 ₺
SIFIR BİR (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 148.122
Hasılat: 2.756.771 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 612.363
Toplam Hasılat: 11.202.630 ₺
KARAKOMİK FİLMLER 2 (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 139.849
Hasılat : 3.022.632 ₺
GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 117.980
Hasılat: 2.180.536 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 262.017
Toplam Hasılat: 4.692.772 ₺
TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 116.930
Hasılat: 2.146.779 ₺
BİZ BÖYLEYİZ (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 64.395
Hasılat: 1.325.339 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 226.127
Toplam Hasılat: 4.456.802 ₺
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