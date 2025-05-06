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        Haberler Sağlık 104 yaşındaki hasta, kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu | Sağlık Haberleri

        104 yaşındaki hasta, kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        Bursa'da 104 yaşındaki kadın hasta, Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:03
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        104 yaşındaki kalp ameliyatı oldu, sağlığına kavuştu
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        Nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikâyetleri ile Bursa Şehir Hastanesi'ne başvuran 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu'nun kalbinde aort kapağı kalınlaşması ve darlığı tespit edildi. Tetkikleri gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan, Kadıoğlu'nun ileri yaşına rağmen ameliyat kararı aldı. Hastane bünyesinde başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu Kadıoğlu sağlığına kavuştu.

        Yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Hakan Erkan, hastanın aynı hastanede çalışan meslektaşının annesi olduğu bilgisini verdi.

        Hastanın ileri yaşına rağmen herhangi bir ilaç kullanımını gerektirecek kronik bir hastalığı bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Erkan, "Biz de yapmış olduğumuz tetkiklerde organ sistemlerinin çok iyi çalıştığını gördük. Sadece kalp kapakçığında ileri yaşa bağlı olarak kireçlenmeye bağlı bir daralma söz konusuydu. Biz de hastaya, yakınlarıyla risklerini anlatarak işlemi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 30-40 dakika süren bir ameliyatla kalp kapakçığını değiştirdik ve hastamızı şu anda da şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

        Tıbbi alandaki teknolojik gelişmelerin kalple ilgili operasyonlarda daha riskli hastaların başarıyla tedavi edilmesini sağladığına dikkat çeken Erkan, "Bu sayede hastanemizde ileri yaşa sahip bir hastamızı, kısa bir operasyon ve kısa bir takip süresinden sonra taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

        "KENDİNİ ÇOK İYİ HİSSEDİYOR"

        Aynı hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan Embiye Kadıoğlu'nun oğlu Dr. Özcan Kadıoğlu ise, "Annem 104 yaşında ve bir ay öncesine kadar sağlıklıydı. Gündelik işlerini kendisi görebiliyordu ama bir aydan beri gittikçe artan bir nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikâyetleri gittikçe arttı. Nihayetinde Bursa Şehir Hastanesi'nde gereken tahlil ve tetkikler yapıldı. Maalesef ciddi aort kapağı, kalınlaşması ve darlığı olduğu söylendi. Bu hastalığın tedavisi ameliyat. Ama ne güzel ki ikinci bir seçenek olarak kapalı kapak değişimi (TAVİ) denilen işlem de yapılabiliyor. Annem için açık ameliyat uygun bir seçenek değildi. Yaşından dolayı riskleri çok yüksekti. O yüzden TAVİ yapılmasını düşündük" ifadelerini kullandı.

        Hastanede birlikte görev yaptığı Prof. Dr. Hakan Erkan'ın bu işlemi başarıyla yaptığını bildiğini belirten Kadıoğlu, "Daha önceden kendisiyle görüştüm ve bana, 'evet yaşından dolayı riski var ama ben bu işlemi yaparım, kabul ederseniz' dedi. Ben hemen kabul ettim. Çok kısa sürede işlem hazırlıkları tamamlandı. İşlemin kendisi de çok kısa sürdü ve hiçbir sorun yaşanmadan annem yoğun bakıma sonra buradan da servise çıktı. Şu an serviste yatıyoruz ve taburcu olmak üzere bekliyoruz. Annemin hiçbir sorunu yok, şikâyetleri geçti ve şu an kendini çok iyi hissediyor" dedi.

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