104 yaşındaki Hoffner, dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilir
104 yaşındaki Dorothy Hoffner, yakında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırabilir
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Chicago'da yaşayan 104 yaşındaki Dorothy Hoffner, yürütecini yerde bırakıp Kuzey Illinois'de paraşütle atlayan en yaşlı kişi olarak Guinenes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırabilir.
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Dorothy Hoffner, Pazar günü Chicago'nun yaklaşık 140 kilometre güneybatısında gerçekleştirdiği paraşüt ile iniş yaptıktan sonra onu bekleyen kalabalığa "Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" dedi.
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Mayıs 2022'de İsveç'ten 103 yaşındaki Linnéa Ingegärd Larsson Guinness Rekorları Kitabı'na en yaşlı paraşütçü olarak ismini yazdırmıştı.
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Bugünlerde ise 104 yaşındaki Hoffner, atlayışını bir rekor olarak Guinness Dünya Rekorları'na yazdırmak için çalışıyor.
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Hoffner ilk kez paraşütle 100 yaşındayken atladı.
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Hoffner, pazar günkü atlayışından sonra "Harika, orası harikaydı. Her şey çok keyifliydi, harikaydı, daha iyi olamazdı." açıklamasında bulundu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.