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        Haberler Magazin 100'üncü yılda ünlüler geçidi; Türkan Şoray, Pamela Ertan Saban, Ebru Özkan... - Magazin haberleri

        100'üncü yılda ünlüler geçidi

        Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunun 100'üncü yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. O etkinlikler kapsamında Haliç kıyısında düzenlenen özel gecede; Türkan Şoray, Güçlü Mete, Pamela Spence, Ertan Saban ve Ebru Özkan gibi ünlü isimler, konuk olarak yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 08:15 Güncelleme: 28.08.2024 - 08:15
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        • 1

          Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, özel gecenin konuşmasını yaptı

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunun 100'üncü yılına özel düzenlenen geceye; Türkan Şoray, Ceyda Düvenci, Güçlü Mete, Pamela Ertan Saban ve Ebru Özkan gibi ünlü isimler, konuk olarak katıldı.

          Gece'de sahneye çıkacak olan Ajda Pekkan ve Tarkan , Haliç Tersanesi'ne deniz yolu tekneyle erken saatlerde geldi.

        • 2

          "SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"

          Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkan Şoray; "Setlere dönecek misiniz?" sorusuna "Olağanüstü bir proje gelirse dönebilirim. Aslında setleri çok özledim" yanıtını verdi.

        • 3

          "İNŞALLAH BİR AN ÖNCE İYİLEŞECEK"

          Türkan Şoray ayrıca Yeşilçam'da birçok filmde birlikte başrol oynadığı meslektaşı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında da konuştu. Şoray; "Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. İnşallah bir an önce iyileşecek belki bir projede birlikte yer alırız" diye konuştu.

        • 4

          "YAPTIĞIM İŞLERİ ÖRNEK ALSINLAR"

          İş insanı Mehmet Cengiz ise "Yaptığım işleri örnek alsınlar. Kıskançlıktan olmaz, çalışarak olur. Sosyal medyada bana atılan taşları ben ekmek olarak veriyorum. Yaptığım işleri görseler utanırlar" ifadelerini kullandı.

        • 5

          İlber Ortaylı

        • 6

          Ertan Saban ile eşi Ebru Özkan

        • 7

          Pamela Spence

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