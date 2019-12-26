Son 10 yılda en fazla kazanan sporcular!

'Money' (Para) lakabını aldıktan sonra banka hesapları sürekli yükselen Mayweather'in, 2015 ve 2017'de Manny Pacquiao ve Conor McGregor ile yaptığı maçları 10 milyondan fazla öde izle seyircisi takip etti ve aykırı isim bu iki maçtan 500 milyon dolar'dan fazla kazandı. Bu iki karşılaşma spor tarihinin en çok kazandıran iki maçı oldu.