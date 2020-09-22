10 yılda çekilen film

Ön hazırlıkları ve çekimleri 10 yıl süren 'Sekiz Yüz', Japonya'nın işgalci politikalarıyla mücadele eden Çin'in en önemli direnişlerinden birini konu alıyor

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Çin'de gösterime girdiği ilk hafta sonunda 69 milyon dolar hasılatla, Çin sinema tarihinin en değerli 10 filmi arasına giren 'Sekiz Yüz', Türkiye'de gösterime girecek. Pandemi nedeniyle yaşanan zorlu sürece rağmen 8 ülkede vizyona giren ve gişede büyük başarı elde ederek dünya sinema sektörünün odağı haline gelen 'Sekiz Yüz', etkileyici öyküsü, gerçekçi sahneleriyle alışageldik savaş filmlerine meydan okuyor. 'Sekiz Yüz', bu haftaki son rakamlara göre şu ana kadar 2020'nin en yüksek hasılat yapan filmi olarak tarihe geçti.

Türkiye'de 25 Eylül'de vizyona girecek olan 'Sekiz Yüz', 1937'de Şangay'da yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı.