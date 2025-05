10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi

İstanbul'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Gülnihan Hatip (38), 2022 yılının ocak ayında meme kanseri olduğunu öğrenince hayatı bir anda değişti. Bu süreçte kemoterapi, mastektomi ve radyoterapi gördü. Genç kadın tam iyileştiğini düşünürken 2024 yılının eylül ayında bu kez de lösemiye yakalandığını öğrendi.

Yapılan taramalarda uygun donör bulunamadı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) ve dünya ilik bankalarında yapılan taramalar da sonuç vermeyince Hatip'in doktoru İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özen, 10 yaşındaki oğlu Diren Deniz Kurtay'dan iliğin alınmasını etik kurula önerdi. Kurulun onayı alındıktan sonra Hatip'e oğlundan alınan kemik iliği nakledildi.

Hem meme kanseriyle hem de lösemiyle mücadele eden Gülnihan Hatip, “Meme kanseri olduğumu öğrendiğimde ilk önce kemoterapi aldım. Üçlü pozitif bir türüydü meme kanserinin. Kemoterapinin ardından mastektomi oldum, iki meme de boşaltıldı. Yerine silikon takıldı. Onun ardından da radyoterapi gördüm, yani ışın tedavisi aldım. 2023 yılının sonlarına doğru artık hastalığım sonlanmıştı. Ancak sonra da lösemi olduğumu 2024 yılının eylül ayında öğrendim. 8 ay kadar bir tedavi sürecim oldu. Tedavimin yarısı hastanede, yarısı evde devam etti. İzole bir yaşam sürdüm" diye konuştu.

"İNSANLARA UMUT OLMAK İSTİYORUM"

Zorlu bir lösemi tedavisini geride bırakan ve paylaştığı videoların birçok hastaya moral olduğunu belirten Hatip, “Güzel bir şekilde hastalığımı atlattığımı düşünüyorum. Bunun da herkese umut olmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili çok mesaj alıyorum. Bir anne bana yazıyor; oğlumla birlikte sizin dans ederek hücrelerinizi canlandırma videolarınızı izledik ve bize umut oldunuz. Başka birisi daha yazıyor, sizin videolarınızı izleyerek enerji adlım ve yeni nakil oldum. Ben de daha çok insana umut olmak istiyorum" dedi.

"BENİM CAN VERDİĞİM, BANA CAN VERDİ"

Hatip, tedavi sürecini şöyle anlattı: “Hastalık sürecimi evde geçirdim. Bir taraftan sürekli iletişim halindeyim. Kan vermek için hastaneye sürekli geliyordum. Türk Kök tarandı. Bildiğim kadarıyla bir donör bana uyumlu oluyordu, ancak sonradan vazgeçti. Dünya ilik bankaları da tarandı ancak ilik bulunamadı. Bu sürede çok beklemedim. Sonrasında doktorum Prof. Dr. Mehmet Özen karar verdi ve oğlumdan nakil yapılacağını söyledi. Benim can verdiğim bir canlının bana can vermesi benim için çok duygusal bir süreçti. Şu anda da bunun duygusallığını içimde yaşıyorum. Çocuğum olmasaydı şu anda böyle bir konuşma yapıyor olmayacaktım. Oğluma çok teşekkür ediyorum. Sağlık her şeyden önce gelmeli. Paranız bugün varsa yarın olmayabilir. Malınızı mülkünüzü hiçbir yere götüremezsiniz. En değerli şey her zaman sağlıktır. Vazgeçmeyin, çünkü inanmak çok önemli. Ben başaracağıma inandım, siz de sevdiklerinize tutunun. Sevdikleriniz size her zaman enerji verir, mutlaka sanatla uğraşın."