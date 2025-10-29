Habertürk
        10 yaşındaki Defne Zeynep Enci, ilk sinema filmiyle Altın Portakal'da

        10 yaşındaki Defne, ilk sinema filmiyle Altın Portakal'da

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Aldığımız Nefes' filminin başrol oyuncusu 10 yaşındaki Defne Zeynep Enci, izleyicilerden büyük beğeni topladı. İlk sinema filmi olduğunu söyleyen Enci; "İlk teklif geldiğinde çok çekingendim. Kaynaştıktan sonra sete koşa koşa gidiyordum. Arkadaşlarım hep beni tebrik ediyor ve gurur duyuyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 12:08 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:08
        10 yaşındaki Defne, Altın Portakal'da
        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan Türkiye-Danimarka ortak yapımı 'Aldığımız Nefes' filmi izleyiciyle buluştu. Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi olan yapım, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini San Sebastian Film Festivali'nde yaptı. Türkiye prömiyerinde ise Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan film, köyde yaşayan bir ailenin kimya fabrikasında çıkan yangın sonrası başına gelenleri anlatıyor. Filmde 'Esma' karakterini canlandıran Defne Zeynep Enci'nin oyunculuğu ise izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

        "İZLEYİCİLERLE İZLEMEK ÇOK GÜZEL"

        Filmi izleyicilerle izlemenin heyecanlı olduğunu söyleyen Şeyhmus Altun; "Geçen sene de Antalya Film Forum'daydık. 1 sene sonra bitmiş bir filmle gelmek çok güzel bir duygu. Altın Portakal'da Türkiye prömiyerimizi yapıyoruz. Daha önce yurt dışında gösterim yaptık ama bu coğrafyadan insanlara, bu coğrafyanın hikayesini anlatıp, tepkileri görmek mutluluk vericiydi. Buranın hikayesini anlattığımız için buradaki seyirciler olaya dahi hakim. Yurt dışında biraz daha duygular üzerine konuşurken, burada biraz daha toplumsal olaylar üzerine konuşuyoruz. Seyirciyle izlemek çok güzel. Filmde tepki almak istediğimiz belli sahneler var. O tepkileri gösterimlerde aldık" dedi.

        Hakan Karsak - Defne Zeynep Enci - Şeyhmus Altun
        Hakan Karsak - Defne Zeynep Enci - Şeyhmus Altun
        "ÜNLÜ BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"

        Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Defne Zeynep Enci ise "Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk sinema filmim. Benim için hem gurur hem mutluluk verici. Burada olmaktan çok mutluyum. Seyircilerle olmak çok güzeldi. Film sonrası söyleşide çok heyecanlandım. İlk sinema filmi teklifi geldiğinde çok çekingendim. Kaynaştıktan sonra sete koşa koşa gidiyordum. Arkadaşlarım hep beni tebrik ediyor ve gurur duyuyor. Zaten hepsi heyecanla filmi bekliyor. Sinemaya devam etmek istiyorum. Gelecekte de ünlü bir oyuncu olmak istiyorum" diye konuştu.

        "BURADA OLMAYI SEVİYORUM"

        Festivallerin sinema için önemine vurgu yapan filmin oyuncularından Hakan Karsak da; "Ben festivalin gediklisiyim. Daha önce de defalarca katıldım. Burada olmayı seviyorum. Şartları düşünürsek hala bir festival yapıyor olabilmek büyük mucize. Herkesin tek amacı sinemaya dair bir şeyler yapabilmek. Bu festivallerin çoğalması ve desteklenmesi gerekiyor. Yurt dışındaki reaksiyonlar daha farklı olabiliyor. Uzun süre ayakta alkışlandı. Türkiye'de gösterimi yapılan filmlerin bittikten sonra fuaye alanında gerçek reaksiyonun var olduğunu düşünüyorum" dedi.

        #Defne Zeynep Enci

        Habertürk Anasayfa