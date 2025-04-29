Bakan Tunç, 'Kovid izni vardı biliyorsunuz. 2023'ün 31 Temmuz'unda bu sona ermişti. Kovid zamanında 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler, izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlüler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarak oradaki kovid tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemeyi Meclisi'miz yapmıştı. Tabii 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. 31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde yargılaması uzun sürdüğü için kendinden kaynaklı bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek. Suç tarihi itibariyle yararlananlardan önce suç işleyenler ama 'benim de yargılamam uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım' diyen kişilerin talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii Meclis'in takdirinde olacak bir durum. Biz çözüme yönelik bir taslağı arz edeceğiz.

Yine burada özellikle 4'te 4 dediğimiz ikinci kez mükerrer olanların bir talebi söz konusu. Yani bir kişi suç işlediğinde koşullu salıvermesi ilk suçta 1/2'dir. İkincide 3'te 2'dir bazı suçlar hariç. Ama 3.suçta artık 4'te 4'tür. Yani tamamı infaz edilir. Burada özellikle bazı vatandaşlarımızın basit 3 suçu işleyen ikinci kez mükerrer olanlarla ilgili olarak 4'te 4 uygulamasını yani infazın tamamını cezaevinde çekilmesini ve koşullu salıvermeden yararlanmamasının mahsurlarının olduğu yönünde uygulamadan ve akademisyenlerden görüşler almıştık. Cezaevlerindeki iyi hal şartlarının düzenlenmesi ve cezaevindeki düzeni sağlamaya yönelik özellikle 4'te 4 infaz yerine 4'te 3 gibi bir alternatifin değerlendirilmesi konusunda bir görüş var. Bu görüşü bir teknik taslak olarak hazırladık. Bundan yararlanacak kişi sayısıyla ilgili değil bu düzenlememiz. Ceza adaletiyle ilgili bu düzenleme." ifadelerini kullandı.