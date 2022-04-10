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10 Nisan Pazar Hafta sonu TV yayın akışı listesi 2022: Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi yapımlar var?

TV yayın akışı 10 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

Hafta sonunu televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından 10 Nisan TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelecek. 10 Nisan Pazar TV yayın akışında; Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi dizileri Survivor All Star yarışması yer alıyor. İşte, 10 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

10.04.2022 - 10:40 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Televizyon seyircileri 10 Nisan TV yayın akışında hangi dizi, film, programlar ve haber bültenlerinin olduğunu araştırıyor. 10 Nisan Pazar akşamı; Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi dizileri ve Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 10 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Süt Kardeşler

    21:45 Yerli Sinema Sakar Şakir

    23:30 Baba

    02:30 Yerli Sinema Sakar Şakir

    04:00 Aşk Laftan Anlamaz

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile

    08:30 Çizgi Film Kuşağı

    09:00 Bir Demet Tiyatro

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Kaderimin Oyunu

    16:45 Pelin’in Mutfağı

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler

    23:30 Kaderimin Oyunu

    02:00 Aramızda Kalsın

    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    05:10 Söz

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Pazar

    12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

    14:00 Sadakatsiz

    16:15 Camdaki Kız

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

    00:15 Üç Kız Kardeş

    02:00 Çok Güzel Hareketler 2

    02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    05:15 5N1K

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Kamera Arkası

    12:30 Aşk Mantık İntikam

    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15:30 Mahkum

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:30 Yasak Elma

    22:45 Yerli Sinema Organik Aşk

    01:00 Son Yaz

    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    05:00 Şevkat Yerimdar

    06:00 Zümrüdüanka

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