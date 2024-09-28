10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın kazananları belirlendi

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Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in yaptığı 10. Leyla Gencer Şan Yarışması Final Galası, İtalyan şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın seslendirdiği Puccini’nin Manon Lescaut operasından Intermezzo ile başladı.

Ardından, final serisinde yarışan 17 ülkeden 42 şancı arasından finale kalan 8 şancı, Mianiti yönetimindeki orkestra eşliğinde aryalarını seslendirdi.

Jürinin kararı için verilen arada izleyiciler de halk ödülünün sahibini seçmek üzere oy kullandı.

Aradan sonra Mianiti yönetimindeki orkestra bu kez Verdi’nin La Forza del Destino operasından Uvertür’ü seslendirdi ve bu müzik ve heyecan dolu gece ödül töreni ile sona erdi.

10. Leyla Gencer Şan Yarışması’nda dereceye giren finalistleri, jüri başkanlığını üstlenen, günümüz opera dünyasının en etkili isimlerinden Stéphane Lissner açıkladı. 10. Leyla Gencer Şan Yarışması’nda HuanHong Li (bas, Çin) birinci, Nazlıcan Karakaş (soprano, Türkiye) ikinci, Maria Knihnytska (soprano, Ukrayna) üçüncü oldu. Maria Knihnytska Yarışmanın birincisi 7.500 avro, ikincisi 4.000 avro ve üçüncüsü 2.500 avro değerindeki ödüllerin sahibi oldu. Nazlıcan Karakaş İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü’ne değer görülen Fernanda Allande (soprano, Meksika), Kraliyet Operası’nda bir hafta boyunca koçluk almaya hak kazandı.

Yarışmanın birincisi HuanHong Li (bas, Çin), aynı zamanda kurumun bir temsilinde rol alma fırsatı sunan Deutsche Opera Berlin Özel Ödülü ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser verme şansı sağlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü’nü de kazandı. HuanHong Li Yarışmada ikincilik ödülü alan Nazlıcan Karakaş (soprano, Türkiye) da aynı zamanda La Scala Tiyatrosu Akademisi'nin verdiği, La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından üç aylık bir eğitim bursu sunan özel ödüle ve dinleyicilerin oylarıyla belirlenen Leyla Gencer Halk Ödülü'ne layık görüldü.

Tiflis Devlet Opera ve Balesi Özel Ödülü Anna Imedashvili'nin (soprano, Gürcistan) oldu. Napoli San Carlo Tiyatrosu Özel Ödülü (Sürpriz Ödül) ise Jennifer Mariel Velasco'ya (soprano, Meksika) verildi. 10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın jürisine La Scala Tiyatrosu ve Paris Operası’ndan sonra halen San Carlo Tiyatrosu’nun direktörlüğünü yürüten, günümüz opera dünyasının en etkili isimlerinden Stéphane Lissner başkanlık etti. Final serisinin jürisinde ayrıca İlker Arcayürek (Tenor), Viviana Barrios (Deutsche Oper Berlin Yardımcı Sanat Direktörü), Alessandro Galoppini (La Scala Tiyatrosu Cast Direktörü), David Gowland (İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü), Badri Maisuradze (Tenor, Tiflis Devlet Opera ve Balesi Sanat Direktörü) ve Carlo Tenan (Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi) yer aldı.

İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenen Leyla Gencer Şan Yarışması’na Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve İtalyan Kültür Merkezi de katkıda bulunuyor.