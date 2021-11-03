Vefatının 83. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta saygıyla anılıyor. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm günü olan 10 Kasım'da okul olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 10 Kasım hakkında merak edilenler...
10 KASIM 2021 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
10 Kasım bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım günü resmi tatil değildir. 10 Kasım ve onu takip eden bir hafta Atatürk Haftası olarak kabul edilir ve bu hafta içinde Atatürk ile ilgili anma programları düzenlenir.
10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatil olmadığı için 10 Kasım'da okullar tatil edilmeyecek. Atatürk'ü anma törenlerinin ardından tüm sınıflarda derslere devam edilecek.
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ETKİNLİKLERİ NELERDİR?
10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.
Başkent Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Meclis Başkanı, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve diğer devlet erkânın katılımıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilir. Tören, Aslanlı Yol'da yürüyüşle başlar. Yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyar. Saat 09.05'te devlet erkânı iki dakikalık saygı duruşunda bulunur ve İstiklâl Marşı okunur. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri imzalanır.
Onun dışında Atatürk Haftası boyunca Atatürk ile ilgili film gösterimleri, konserler, anma törenleri gerçekleştirilmeye devam edilir.
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