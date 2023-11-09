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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 10 Kasım gazeteleri: ‘Tarihin Matem Sayfaları’

        10 Kasım gazeteleri: ‘Tarihin Matem Sayfaları’

        Gürkan Gürbüz, Atatürk'ün vefatından naaşının 1953'te Anıtkabir'e nakline kadar olan süreçteki 10 Kasım tarihli gazeteler ve cenaze töreninde çekilen fotoğraflardan oluşan 'Tarihin Matem Sayfaları' adlı koleksiyonunu Batuhan Topbaş'a anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:10
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        10 Kasım gazeteleri: 'Matem Sayfaları'
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        10 Kasım 1938 saat 09.05’te hayata gözlerini yuman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat haberini o gün yıldırım baskı yapan gazeteler halka duyurdu.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun ölümüne duyulan büyük üzüntü ‘Babamızı kaybettik’ başlıklarıyla gazetelerin manşetlerine taşındı.

        Ankara’da yaşayan Gürkan Gürbüz, yıllar önce 10 Kasım 1938 tarihli bu gazetelerden birini tesadüfen gördü ve oluşturması yıllar sürecek koleksiyonu için çalışmaya başladı: “O gün içime bir kıvılcım düştü. 10 Kasım tarihli gazeteleri toplamaya başladım.”

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        28 yıldır Atatürk’ün öldüğü gün çıkan gazeteleri toplayan Gürbüz, “Benim koleksiyonum Atamız’ın öldüğü 10 Kasım 1938 ile naaşının Anıtkabir’e taşındığı 1953 yılının 10 Kasım’ı arasındaki gazeteleri içeriyor” diyor.

        Koleksiyonda sadece Türkiye’de çıkan gazeteler değil, dünyada Atatürk’ün ölümünü haber yapan gazeteler de mevcut.

        Gürkan Gürbüz ‘Tarihin Matem Sayfaları’ başlığını koyduğu koleksiyonundaki gazetelerin manşetleri içinde kendisini en çok etkileyenin ‘Babamız kaybettik’ manşeti olduğunu söylüyor: “İki kelimede her şeyi anlatıyor bu manşet.”

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        Koleksiyonunda sadece gazeteler değil, Atatürk’ün vefatının ardından düzenlenen törenlerin fotoğrafları da yer alan Gürbüz, “Fotoğrafları toplamak gazeteleri toplamaktan daha zor. Çünkü gazeteler binlerce basılmış ama fotoğraflar daha az sayıda” diyor.

        Koleksiyonunu herkesin görmesini için bu 10 Kasım’da Çankaya’da bulunan Gürkan Plak Evi’nde sergileyeceğini söyleyen Gürkan Gürbüz ekliyor:

        “Atatürk sevgisiyle oluşturmaya başladığım koleksiyonum görmek isteyen herkese açık.”

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        #Atatürk
        #10 kasım
        #Gürkan Gürbüz
        #koleksiyon
        #Gazete
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