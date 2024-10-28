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        Haberler Gündem Güncel 10 gündür kayıptı! Acı haber geldi | Son dakika haberleri

        10 gündür kayıptı! Acı haber geldi

        Karabük'te 10 günden bu yana aranan 77 yaşındaki Yaşar Dursun'dan acı haber geldi. Dursun'un cansız bedeni Karabük-Bartın sınırındaki Ova Çayı'nda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:56
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        10 gündür kayıptı! Acı haber geldi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde eşiyle birlikte yaşayan 77 yaşındaki Yaşar Dursun, 10 gün önce evden çıkarak Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı bir köyden eşek satın almaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Dursun'un geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Yaşar Dursun'un bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Karabük ve Bartın jandarma, AFAD ve gönüllüleri, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinden oluşan ekipler, köyün çevresinde arama tarama faaliyetlerinde bulundu. Ekipler, arama çalışmaları sırasında köyün sınırında Dursun'un satın almış olabileceği düşünülen bir eşeğin ise öldüğünü belirledi.

        Yaşar Dursun'u arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verilirken, gün aydınlanınca çalışmalara yeniden başlandı.

        Arama çalışmaları devam ederken, eve geri dönüş yolunda kaybolduğu düşünülen Dursun'un, köye 8 kilometre uzaklıktaki Ova Çayı kenarında cansız bedeni bulundu. Savcılığın incelemesinin ardından Dursun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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