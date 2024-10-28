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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşu ilçeye eşek satın almaya giden yaşlı adam günlerdir kayıp | Son dakika haberleri

        Komşu ilçeye eşek satın almaya giden yaşlı adam günlerdir kayıp

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinden komşu Bartın'ın Ulus ilçesine eşek satın almaya giden 77 yaşındaki Yaşar Dursun'a günlerdir ulaşılamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Satın aldığı eşeği köy sınırında ölü bulunan yaşlı adamı bulmak için ekiplerin çalışması sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 06:55 Güncelleme: 28.10.2024 - 06:55
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        Komşu ilçeye eşek satın almaya giden yaşlı adam günlerdir kayıp
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinden komşu Bartın'ın Ulus ilçesine eşek satın almaya giden Yaşar Dursun'dan (77) 10 gündür haber alınamıyor.

        DHA'nın haberine göre; ekiplerin, arama çalışması sonrası Dursun'un satın aldığı eşek ölü bulundu. Yaşar Dursun'u arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verilirken, gün aydınlanınca çalışmalara yeniden başlandı.

        18 EKİM'DEN BU YANA HABER ALINAMIYOR

        Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde oturan Yaşar Dursun, 18 Ekim'de ailesine Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulupınar köyünden eşek satın almaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı ve geri dönmedi.

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        MUHTAR, İHBARDA BULUNDU

        Köy Muhtarı Seyfi Altıok, dün su arızası nedeniyle gittiği evde Yaşar Dursun'un eşi Hanife Dursun'a eşinin nerede olduğunu sordu. Hanife Dursun, Yaşar Dursun'un eşek almaya gidip geri dönmediğini söyledi. Bunun üzerine muhtar Altıok, dün jandarmaya ihbarda bulundu.

        EŞEK ÖLÜ BULUNDU

        Jandarma, AFAD, NAK ve İHH ekipleri 54 personel, 12 araç, 2 dron ve 2 iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sırasında, köy sınırında ölü bir eşek bulundu. Eşeğin, Dursun'un satın almış olduğu eşek olduğu belirlendi. Yaşar Dursun ise bulunamadı.

        Ekipler, havanın kararması ile birlikte arama çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde ise yaşlı adamı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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