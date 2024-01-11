10 gün ağaçta kalan Linda beslenmek için aşağı indi
Slovakya'daki Kosice Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Linda adlı bir bozayı yavrusu 10 günü aşkın süredir ağacın tepesindeydi. Linda, bakıcıların çabasıyla ağaçtan inip karnını doyurdu
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Slovakya'daki Kosice Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan ve çıktığı ağacın tepesinden 10 günden fazla süre inmeyen Linda adlı bozayı yavrusu, beslenmek için ağaçtan indi.
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Bakıcılarının çabasıyla ağaçtan inip karının doyuran yavru ayı yeniden ağaca tırmanmayı tercih ediyor.
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Yetkililer, Zazriva kentindeki hayvan kurtarma istasyonundan getirilen bir yaşından küçük Linda isimli yavru aynın, insanlara karşı güvensizliği ve utangaçlığı nedeniyle bu davranışı sergilediğini düşünüyor.
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