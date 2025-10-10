10 Ekim ne günü? 10 Ekim'de ne oldu, önemi ne?
"10 Ekim ne günü?" sorusu gündeme geldi. Çoğu kişi ise özellikle geçmişte yaşanan olaylarla ilişkilendirilen günlerin anlamını merak ediyor. Tarihin izlerini taşıyan bu özel günlerden biri de 10 Ekim. Peki, 10 Ekim hangi olaylara sahne oldu ve ne günü olarak kabul ediliyor? İşte detaylar...
10 Ekim tarihinin gelmesiyle günün anlam ve önemi araştırılıyor. Tarihte yaşanan önemli gelişmelerin izleri, takvim yapraklarında özel günler olarak karşımıza çıkıyor. Sadece dini ya da milli bayramlar değil, uluslararası düzeyde belirlenen farkındalık günleri de ilgi görüyor. Peki, 10 Ekim neyi simgeliyor, geçmişte bu tarihte neler yaşandı? İşte ayrıntılar...
10 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?
Dünya Ruh Sağlığı Günü (World Mental Health Day): 10 Ekim, 1992 yılından bu yana tüm dünyada ruh sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu (WFMH) tarafından 1992'den beri her yıl düzenlenir ve ruh sağlığı sorunlarına dikkat çekmeyi, farkındalığı artırmayı amaçlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de bu günü destekler; 2025 teması henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, geçmiş yıllarda iş yerinde ruh sağlığı, pandemi etkileri gibi konulara odaklanılmıştır.
Dünya Görme Günü (World Sight Day): Bu günün tarihi sabit olmayıp, her yıl Ekim ayının ikinci Perşembe günü olarak belirlenir. Bu, 10 Ekim'e denk gelebileceği gibi (örneğin 2024 yılında 10 Ekim Dünya Görme Günü'ydü) farklı bir tarihe de denk gelebilir.
