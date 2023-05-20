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10 Ekim hangi burç? 10 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Güneş'in Terazi burcundaki yerleşimi 23 Eylül ile 21 Ekim arasında doğanları temsil eder. İki güçten denge, istikrar ve adalet duygusu önerir. Zodyak'ın 12 burcundan biri olan Terazi, Batı'da Başak ve Akrep ile Doğu'da Akrep arasında yer alır. 10 Ekim Hangi Burç bu tarihte doğan kişiler terazi burcudur. Terazilerin kararsız olma eğilimleri de vardır.

Giriş: 20.05.2023 - 00:46 | Güncelleme: ABONE OL
10 Ekim Hangi Burç? 10 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Terazi’nin zıt burcu Koç burcudur. Astrolojide, Zodyak dairesinin veya çarkının karşısına yerleştirilen ve Terazi'deki yerçekimini ve yüksek ruhu temsil eden burçlar vardır. Terazi’nin yönetici gezegeni Venüs’tür. Bu ifade Terazi’lere yönetici, dostluk ve güven sunar. Venüs, Mars'ın eril enerjisine karşı çıkan dişil enerjiyi temsil eder. Teraziler, başkalarının duygularıyla o kadar ilgilenirler ki, başkalarının onlar adına karar vermesine izin verirler.

10 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Terazi burcu insanların, doğalarında inanılmaz bir adalet sevgisi vardır. Sosyal olmayı ve birlik beraberlik duygusundan hoşlanır. Terazi insanı temas kurdukları herkes için çevrelerinde güzel ve uyumlu bir ortam yaratmaya çalışır ve bununla büyür. Uyum duygusu oldukça gelişmiştir ve sadece özel ilişkilere değil aile ve arkadaş ilişkilerinde de uyum arar. Peki, 10 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

  • Teraziler esprili, zeki ve mükemmel konuşmacılardır
  • Herkesi memnun etmek isterler ve önemsiz gibi görünse bile bir şeye bağlanmada sorun yaşarlar
  • Teraziler doğası gereği barışçıldır. İster arkadaşlar arasında ister iş ortamlarında olsun, gruplar içinde uzlaşma bulmakta harikadırlar
  • Teraziler pek çok kaçamak yapmaktan hoşlanırlar ve partnerlerin arkadaşlığından keyif alacak olsalar da, ilişkiler söz konusu olduğunda çok ciddidirler. Hayat arkadaşları söz konusu olduğunda dikkatlice seçerler.
  • Terazi yeni şeyler denemeyi sever ve insanların hayatlarında açık fikirli olmalarına ve açık fikirli kalmalarına yardımcı olur
  • Teraziler şefkatli ve empatik insanlardır. Başkalarına yardım etmek için kendi yollarından gitmeye isteklidirler.
  • Çatışmalardan hoşlanmazlar ve yüzleşmekten kaçınırlar. Bu özellikler, başkaları tarafından manipüle edilmelerine yol açar.

10 Ekim Burcu Kadını

Gerçek kadın inceliğiyle ikinci kez karşılaşıyoruz. Venüs'ün mülkiyeti sayesinde bu kadınlar çekici, sevecen ve kaprislidir. Geç saatlere kadar ayakta kalmayı severler, takıları, süsleri ve lezzetli yemekleri severler. Ana meslekleri aşktır. 10 Ekim Burcu Kadını için sevmek ve sevilmek onların tek arzusudur. Eleştiriyi, tartışmayı, gerilimi sevmezler. En ufak bir çelişkiyle karşılaştıklarında sinirlenirler ve gözyaşı dökerler. Şımartılmış, kendini beğenmiş ama çocuklar gibi nazik ve naziktirler.

Terazi kadınları İkizler, Aslan, Yay, Kova ve Koç ile anlaşma konusunda başarılıdır. Oğlak, Yengeç Ve Boğa ile birliktelikleri de iyidir. Sorun olsa dahi Terazi'nin iyi doğası anlaşmazlıkların üstesinden gelebilir. Terazi burcu Oğlak burcu ile iş dünyasında işbirliği başarılı olur. Balık ile arkadaşlıkları ise başarılıdır.

10 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Astrolojide doğum tarihiniz 24 Eylül ile 23 Ekim arasına denk geliyorsa Terazi burcu insanısınız demektir. İşte, 10 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Bai Ling: Çinli-Amerikalı oyuncu

Mario Lopez: Amerikalı oyuncu ve televizyon sunucusu

Dale Earnhardt Jr.: Amerikalı eski yarış pilotu ve yarış takımı sahibi

Thelonious Monk: Amerikalı caz piyanisti ve besteci

Mýa: Amerikalı R&B şarkıcısı ve söz yazarı

Jodi Lyn O'Keefe: Amerikalı oyuncu ve model

Brett Favre: Amerikalı eski Amerikan futbolu oyuncusu

Chiaki Kuriyama: Japon oyuncu ve şarkıcı

Alberto Tomba: İtalyan eski kayakçı

Francisco Javier Rodríguez: Meksikalı futbolcu

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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