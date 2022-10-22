Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca gerçekleştirilen 10. Boğaziçi Film Festivali başladı .
Festival, takipçilerini 27 Ekime kadar sinema salonlarında ağırlayacak.
Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sinemanın sanattaki önemine değinerek, "Sinema içerisinde dili, edebiyatı, tiyatroyu, güzel sanatların çoğu disiplinini kucaklayan bir sanat türüdür. Dolayısıyla Bakanlık olarak film festivallerine gönülden destek oluyoruz. Bu açıdan hem sanatçıları hem de buraya gönül vermiş sinemaseverleri destekliyoruz" dedi.
Demircan, festivalin bu yıl da pek çok değerli misafiri ağırlayacağına dikkati çekerek, "Türkiye sinema ve dizi konusunda bildiğiz gibi dünyaya en önemli ihracatı yapan ülkelerden birisi konumunda. Bu anlamda festivalde emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ilçenin kültür ve sanatın var olduğu, yaşadığı ve yaşandığı bir yer olduğunu söyleyerek, "Beyoğlu ile anılan sinema ve tiyatro, bugün film festivalleriyle de anılmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız 9 festival oldukça başarılıydı, inanıyorum ki onuncusu hepsinden daha da başarılı olacak" diye konuştu.
"SİNEMA COŞKUSUYLA BİR ARAYA GELDİK"
Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer de festival için bu yıl da harika bir program hazırlandığının altını çizerek, "Önümüzdeki hafta cumaya kadar Atlas 1948 Sineması'nda, AKM Yeşilçam Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gösterimlerimiz izleyiciyle buluşacak." dedi.
Bu yılki festivale özel yeni iki ödül vereceklerini belirten Şanlıer, "Pandeminin geride kalmasıyla birlikte artık sinema salonlarında sinemaseverleri heyecanla bekliyoruz. Bugün de sinema coşkusuyla bir araya geldik" dedi.
TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, festivalde TRT ortak yapımı ve TRT destekli 11 filmin yarışacağını aktararak şunları kaydetti:
"TRT olarak gerek klasik yayıncılıkta gerek sinemada gerekse dijital mecralarda memleketimizin azimle istendiğinde neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye'de gelişen sinema sektörüne katkı sunarken uluslararası ortak yapımlarımızla da festivallerde temsil ediliyor ve ödüller alıyoruz. Sektörün gelişimi, sinemamızın ilerlemesi için desteklerimizi sürdüreceğiz."
Festivalin bu yılki onur ödüllerinden birini alan Filipinli yönetmen Lav Diaz, değişim gücüne vurgu yaptığı sinemanın her şeye rağmen devam ettiğini kaydetti.
Festivali değerlendiren yönetmen Reis Çelik de Boğaziçi Film Festivali'nin çok önemli bir noktaya geldiğine işaret ederek, "İvmesini sürekli yükselterek ilerleyen bir festival haline geldi. Çünkü davet ettiği konuklarla, filmlerle çıtasını yükselten bir festival. Sinema sektörü olarak bizim için çok değerli bir çalışma, emeği geçenleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Festivalde açılış konuşmalarının ardından, yönetmen Michal Blasko'nun yabancı bir ülkede yeni bir hayat kurmaya çalışan Irinia'nın ailesini korumakla gerçekleri bulmak arasında kalmasını işleyen ve prömiyerini 79. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştiren Victim filmi gösterildi.
Festival programına ve detaylı bilgiye www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabilecek.
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