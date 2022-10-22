Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca gerçekleştirilen 10. Boğaziçi Film Festivali başladı .

Festival, takipçilerini 27 Ekime kadar sinema salonlarında ağırlayacak.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sinemanın sanattaki önemine değinerek, "Sinema içerisinde dili, edebiyatı, tiyatroyu, güzel sanatların çoğu disiplinini kucaklayan bir sanat türüdür. Dolayısıyla Bakanlık olarak film festivallerine gönülden destek oluyoruz. Bu açıdan hem sanatçıları hem de buraya gönül vermiş sinemaseverleri destekliyoruz" dedi.

Demircan, festivalin bu yıl da pek çok değerli misafiri ağırlayacağına dikkati çekerek, "Türkiye sinema ve dizi konusunda bildiğiz gibi dünyaya en önemli ihracatı yapan ülkelerden birisi konumunda. Bu anlamda festivalde emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ilçenin kültür ve sanatın var olduğu, yaşadığı ve yaşandığı bir yer olduğunu söyleyerek, "Beyoğlu ile anılan sinema ve tiyatro, bugün film festivalleriyle de anılmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız 9 festival oldukça başarılıydı, inanıyorum ki onuncusu hepsinden daha da başarılı olacak" diye konuştu.