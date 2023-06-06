İnsanların uzaya çıkması bilimdeki gelişmelerle bugüne geldi. Biz de buraya gelen ziyaretçilerimizin keyifli dakikalar geçirmelerini istedik. Uzayla alakalı Star Wars, Star Trek gibi filmlerin sahnelerini de canlandırdık” diye konuştu.

200 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ

Karaca, bu yıl 200 bin ziyaretçi hedeflerinin olduğunu da sözlerine ekleyip, “Bu yıl Türkiye turizmindeki görülen rakamlar önceki yıllara göre ciddi bir artış olacağını gösteriyor. Hem Antalya'ya hem Türkiye'ye gelen turist sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz.