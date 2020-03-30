30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere, havacılık, mühendislik ve teknoloji sektörlerinden önde gelen şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumdan 10 bin adet solunum cihazı sipariş ettiğini duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle solunum yetmezliği çeken hastalara suni solunum desteği veren bu cihazların zor durumdaki hastaların hayatta kalmasını sağladığı belirtiliyor.
Airbus, BAE Systems, Ford ve yedi adet Formula 1 yarış takımının oluşturduğu konsorsiyumdan yapılan açıklamaya göre, var olan teknolojilere dayanan yeni cihaz tasarımının kısa sürede düzenleyici kurum tarafından onaylanması bekleniyor.
Konsorsiyumun başında bulunan Dick Elsy, "Bu konsorsiyum dünyadaki en yenilikçi şirketlerden bazılarını bir araya getiriyor. Bu konsorsiyumun fark yaratmak ve insan hayatı kurtarmak için beceriye ve gereken araçlara sahip olduğuna güveniyorum" dedi.
Koronavirüs salgını başlangıcında İngiltere ulusal sağlık sisteminde yalnızca 5 bin adet solunum cihazı bulunuyordu. Hastalıkla mücadele için 30 bin solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu açıklayan hükümet, ilave ekipman satın alabilmek için çeşitli girişimlerde bulunuyordu.
Bu kapsamda, ülkenin otomotiv üreticileri de, solunum cihazı üretmek için çalışmalar yürütüyor.
İngiltere'nin bugün itibariyle 8 bin solunum cihazına sahip olduğu kaydedilirken, uluslararası imalatçılardan sipariş edilmiş ilave 8 bin solunum cihazını da gelecek haftalarda temin edeceği açıklanıyor. İngiltere'de Cumartesi günü açıklanan verilere göre koronavirüs salgınından toplam bin 228 kişi hayatını yitirdi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETİSİZ KONAKLAMA
Koronavirüs salgını mücadelede girişim ekosistemi de elini taşın altına koymaya başladı.
Kişilerin evlerini kiraya vermelerine olanak sağlayan ABD merkezli girişim Airbnb de, İngiltere'deki sağlık çalışanlarının konaklaması için ücretsiz oda sağlayacağını duyurdu. Bu kapsamda ülkede bin 500 noktada ülkedeki sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama sağlanacak.
Daha önce İtalya ve Fransa'da da benzer adımlar atan Airbnb, dünya çapında 100 bin adreste sağlık personellerine ücretsiz konaklama sağlamayı hedefliyor.
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