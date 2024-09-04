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        Haberler Gündem Güncel 10 bin lira için arkadaşını bıçakladı | Son dakika haberleri

        10 bin lira için arkadaşını bıçakladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada Murat K, elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç'yi defalarca bıçaklayarak yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 08:58 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:00
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          Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay saat 22.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi.

        • 2

          Murat K. (50) ile Süleyman Ç. (56) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

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          Kavgada Murat K, elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç'yi defalarca bıçakladı.

          Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        • 4

          Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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