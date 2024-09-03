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        Fransa bu davayı konuşuyor!

        Fransa, bir kadının eşi ve başka erkekler tarafından yıllardır uyuşturularak tecavüze uğramasıyla ilgili davayı konuşuyor. Korkunç olaya ilişkin yargılama dün başladı. Polis, sanığın 50 yıllık eşinin yiyecek ve içeceklerine uyku ilacı koyup onu uyuttuğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:09
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        Fransa bu davayı konuşuyor!
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        Fransa, bir kadının eşi ve başka erkekler tarafından yıllarca tecavüze uğramasıyla ilgili davayı konuşuyor.

        Fransız basınında yer alan haberlere göre, 71 yaşındaki Dominique Pelicot, eşine yıllarca sistematik bir şekilde cinsel saldırıda bulunmak ve çok sayıda erkeği de bu saldırılara katılmaya çağırmakla suçlanıyor.

        Fransa'yı şoke eden davada Pelicot dün yargılanmaya başlandı, eşini yıllarca ilaçlarla uyuşturduğu iddia edildi. Pelicot, dışında kadına 80'e yakın erkeğin tecavüz ettiği ifade edildi.

        Polis, Pelicot'un 50 yıllık eşinin yiyecek ve içeceklerine uyku ilacı koyup onu uyuttuğunu söyledi.

        Polis, sanığın Eylül 2020’de bir alışveriş merkezinde kadınların etek altını gizlice çekerken yakalanması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, bilgisayarında eşine ait yüzlerce fotoğraf ve video bulmasıyla bu korkunç olay ortaya çıktı.

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        Çoğunlukla her şeyi unutan ve çocuklarının Alzheimer'a yakalandığından endişelendiği kadın, 2020'de karakola çağrılıncaya kadar yaşadıklarından habersizdi.

        Sağlık kayıtları, Pelicot'un yalnızca bir yılda 450 uyku hapı aldığını ortaya çıkardı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Fransa
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