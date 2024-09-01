Kahveye yönelik bu tercihe koşullu tepki (CR) denir ve kahve artık bizim için koşullu bir uyarıcıdır (CS). Başlangıçta tiksindirici olan bir tadın tercih edilen bir tada dönüşmesi olgusuna şartlı tat tercihi (CTP) denir.

Bu edinilmiş tatların ağzımız tarafından deneyimlenen tadının aynı kaldığına dikkat etmek önemlidir - yani, kahvenin tadı ağzımıza her zaman acı gelir. Beyin sadece 'hedonistik değerini' veya tüketiminin yarattığı hazzı tekrarlanan maruziyetle günceller.