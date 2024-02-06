1 yıldır tedavi gören depremzedeler yaşadıklarını anlattı: Beden yaralarımız iyileşti ama sürekli o anı yaşıyorsun

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden birçok il etkilendi. Yaklaşık 2 bin 200 depremzedenin bakıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 1 yıldır tedavileri devam eden depremzedeler 1’inci yıl dönümünde depremde yaşadıklarını anlattı. Deprem sonrası üzerine kolon düşen, bacakları kesilen 63 yaşındaki Aysel Keskin yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit depremzedelerin şehir hastanesine nakli sonrası sürdürülen süreçlere yönelik bilgi verdi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Ümit Yalçın da depremzedelere uygulanan tedavilere yönelik bilgi verdi. Yalçın, hastaların geçirdiği operasyonlar sonrası fiziksel destek uygulamalarının tedaviyi tamamlayıcı özellik taşıdığına dikkat çekti.

"3 BİN 208 AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Depremin 1’inci yıl dönümünde vefat eden tüm vatandaşların yakınlarına başsağlığı, tedavileri devam eden kişiler için acil şifalar dilediğini ifade ederek sözlerine başlayan Yiyit, hastaların tıbbi süreçlerinin yanı sıra psikolojik destek amaçlı da birçok çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Yiyit, "Deprem bölgesine uzak bir hastaneyiz, buna rağmen 2 bin 200’e yakın hasta transferi aldık ki bu hastaların çok büyük kısmı önemli yaralanmaları olan hastalardı. Çoğunun tedavisini tamamladık ve taburcu edebildik şu an halen 7 hastamız hastanede bunlar protez aşamasına geldiler. 3 bin 208 ameliyat gerçekleştirdik. 38 tane ampütasyonumuz var, 11 ‘inin protezi tamamlandı, 7’sinin de devam ediyor. Bu süreç birçok hastamız için 1 yılı aldı. Bu kadar ağır hastalar içerisinde bizim kayıplarımız yüzde 1’in altında oldu. Bu hem hastane öncesi hem de hastane içerisindeki sürecin de iyi kurgulanmasıyla oldu. Hem çocuklar hem yetişkinler için ayrı ekipler bu işin hem medikal hem tıbbi, psikolojik, sosyolojik yönlerini çok iyi yönettiler. Çocuk hastalarımızın eğitimleri dahil devam ettirilebildi" şeklinde konuştu.