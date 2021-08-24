1. sınıflar ne zaman açılıyor? soruları gündemin öne çıkan konularından biri. İşte Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2021-2022 yılı 1. sınıfların açılış tarihi...

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?



Bu yılki takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.

OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?



Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.